Jake Paul provoca Mike Tyson com tatuagem no rosto após confirmação de luta

Horas após a oficialização da luta contra Mike Tyson, o youtuber Jake Paul publicou um vídeo no canal do Youtube imitando o lendário boxeador. No vídeo, Jake aparece com uma tatuagem facial idêntica à de Tyson, gerando dúvidas entre os internautas se a tatuagem é real ou falsa.

O youtuber também recria frases icônicas da carreira de Tyson e, em um momento inusitado, recria a cena em que o boxeador mordeu a orelha de Evander Holyfield durante uma luta.

Em outro momento do vídeo, Jake aparece sem a tatuagem e explica o motivo de ter aceitado lutar contra um dos maiores boxeadores de todos os tempos. "Não só esta será a maior luta da minha vida, como acho que isto tem a oportunidade de mudar a história do boxe e ser uma das maiores lutas do século XXI. É um grande desafio! Todo mundo me disse, 'Não entre no ringue com o Mike! Ele bate muito duro!' Esse homem é uma fera! Mas não vou dar mole. Em 20 de julho, espero me tornar o vencedor, criar história e nocautear o lendário ‘Iron’ Mike Tyson", disse.

A luta entre Jake Paul e Mike Tyson está marcada para o dia 20 de julho, no estádio do Dallas Cowboys, na cidade de Arlington, Texas. O evento será transmitido pela Netflix.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)