Jake Paul x Mike Tyson: luta será transmitida pela Netflix em julho; veja detalhes

O youtuber Jake Paul está pronto para enfrentar o ex-campeão mundial de pesos pesados, Mike Tyson, em uma luta que será transmitida ao vivo pela Netflix. O combate está marcado para o dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, e estará disponível para todos os assinantes da plataforma de streaming.

Detalhes adicionais sobre a coprodução principal e os undercards serão divulgados posteriormente. A produção é uma parceria entre a Netflix e a Most Valuable Promotions (MVP), de Paul e Nakisa Bidarian. Paul e Tyson já compartilharam o ringue anteriormente, durante o card de Tyson contra Roy Jones Jr. em 2020, onde Paul lutou no combate co-principal.

Paul ganhou destaque ao nocautear o ex-jogador da NBA, Nate Robinson, no segundo round, em sua segunda luta profissional. Desde sua estreia em janeiro de 2020, acumulou um recorde profissional de 9 vitórias, 1 derrota, com 6 nocautes, sendo sua última vitória contra Ryan Bourland em 2 de março. Tyson ostenta um impressionante recorde profissional de 50 vitórias e 6 derrotas, incluindo 44 nocautes.

"É incrível pensar que, em minha segunda luta, ganhei destaque ao nocautear Nate Robinson durante a luta de Mike Tyson. Agora, quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson", comentou Paul.

"Estou ansioso para subir ao ringue com Jake Paul no AT&T Stadium, em Arlington, Texas", disse Tyson. "Ele evoluiu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será interessante ver o que a determinação de um 'garoto' pode alcançar contra a experiência de um GOAT."

Essa incursão da Netflix no mundo dos esportes ao vivo vem após o sucesso da transmissão do "The Netflix Slam", uma partida de tênis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, e do evento de golfe "The Netflix Cup". Além disso, a plataforma se tornará o local semanal para o "Monday Night Raw" da WWE a partir de 2025.