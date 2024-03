Tatuador tatua as cinzas do pai na própria pele em forma de homenagem; vídeo

Um tatuador resolveu eternizar a memória de seu pai, falecido vítima de parada cardíaca, através de uma tatuagem com as cinzas do ente querido. Gustavo Teixeira usou parte das cinzas de cremação de Emilio Cesar para gravar na própria pele uma memória deixada por ele em uma simples etiqueta em um pote de comida.

As cinzas foram misturadas ao pigmento da tatuagem, após serem cuidadosamente esterilizadas e incorporadas à tinta. Todo o processo foi realizado pelo próprio Gustavo.

VEJA MAIS

"Essa é a tatuagem que mais me doeu, marcou a alma. Foi toda uma entrega. E a que mais tem significado. Eu duvido que eu faça uma tatuagem mais significativa que essa. É uma forma de agradecimento por tudo o que ele já fez por mim", disse o tatuador em entrevista ao G1.

Segundo Gustavo, a homenagem foi carregada de emoção e serviu como uma espécie de ritual de passagem. "Assim que chegaram as cinzas, eu coloquei uma música que ele gostava muito, que era Bee Gees, fiz uma reza, eu acendi um incenso e comecei. Eu gravei um vídeo durante o processo e ficou muito longo porque eu comecei a chorar demais", completou o tatuador.

Apesar de ter usado a técnica em si mesmo sem nenhuma complicação, Gustavo Teixeira afirmou que não recomenda a prática. Além disso, ele diz que não utiliza o método em outras pessoas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)