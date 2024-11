Pequenos negócios de Belém aproveitam a Black Friday para aumentar vendas e captar novos clientes

Um dos eventos comerciais mais aguardados do ano é a Black Friday. A data é uma oportunidade para os consumidores conseguirem fazer compras com desconto, mas também para empreendedores, principalmente os pequenos negócios, que buscam aumentar as vendas.

Com a economia local cada vez mais diversificada, negócios de diferentes segmentos podem aproveitar a data para consolidar suas marcas e impulsionar as vendas, acompanhando o entusiasmo gerado pelas promoções de fim de ano.

Um dos setores que mais cresceram nos últimos anos foi o de estética e beleza. Estratégias especiais e promoções podem fazer toda a diferença para esses empreendedores. A esteticista Natália Alves, proprietária do Studio Natalia Sevla, é uma das empreendedoras da capital paraense que planejam uma programação focada na Black Friday.

“As promoções de Black Friday têm sido aguardadas por muitos clientes e em vários segmentos. Pra mim, a data ajuda na captação de novos clientes e beneficia os clientes que usam meus serviços com maior frequência. Comecei a fazer um levantamento dos procedimentos que mais realizo e vi como posso trabalhar as promoções em cima deles. Por isso pretendo fazer pacotes e combos pensando nos procedimentos com maior preferência e agregar outros de menor saída”, afirma Natália.

O crescimento do e-commerce tornou as redes sociais indispensáveis para os empreendedores que desejam alavancar seus negócios. Esse crescimento pode oferecer uma vantagem para os empresários que desejam aproveitar o máximo da data.

“Neste ano irei utilizar as redes sociais para divulgar as promoções e incentivar, por meio de recompensas, que meus clientes divulguem meu trabalho também. Por exemplo, irei postar as promoções no feed e quem repostar terá 10% a mais de desconto em cima da promoção; essa é um modo de captar novos clientes de forma orgânica”, explica a esteticista.

Com a programação definida, a esteticista afirma ter boas expectativas para a data, já que o mercado está se aquecendo para as festividades de final de ano. “O período que escolho para fazer a Black coincide com as preparações empresariais, como as confraternizações que correm no início de dezembro. Isso gera uma demanda mais alta do que o normal”, afirma.

Dicas para Black Friday

A Black Friday é uma oportunidade para pequenos empreendedores que planejam potencializar as vendas e aumentar a visibilidade do seu negócio. Nesse sentido, o Sebrae Pará preparou alguns passos e dicas para o pequeno empresário que pretende usar a data para alavancar o negócio.

“Os pequenos empreendedores podem adotar as seguintes estratégias. Oferecer produtos exclusivos, pensar em criar um senso de urgência utilizando técnicas como a contagem regressiva, a quantidade delimitada de produtos, a fim de estimular cada vez mais as compras. Além disso, é importante investir em um bom atendimento e pensar em parcerias logísticas para facilitar a entrega e a distribuição desses produtos”, explica Antônio Romero, gerente da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae no Pará.

Antônio Romero ressalta que o Sebrae oferece diversas ferramentas e serviços para ajudar os pequenos negócios nessas datas, como consultorias especializadas, cursos e workshops com variedade de temas, “sobre o marketing digital, vendas, gestão financeira, para que esses empreendedores e a sua equipe consigam absorver isso e implementar no dia a dia”, aponta.



