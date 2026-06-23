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Mundo

Deutsche Bahn anuncia retomada de serviços ferroviários após pane com sistema de rádio

Estadão Conteúdo

A operadora ferroviária nacional da Alemanha, Deutsche Bahn, que está retomando os serviços ferroviários, que foram interrompidos em todo o país na noite de terça-feira, 23, devido a um problema com um sistema de comunicação.

A Deutsche Bahn disse, em um breve comunicado em seu site, que a interrupção nacional na rede de rádio digital ferroviária foi resolvida. "Os serviços de trem estão sendo retomados. Algumas interrupções ainda podem ocorrer", salientou a empresa.

Mais cedo, os trens deixaram de circular e ficaram parados nas estações devido a um problema nacional com o sistema de comunicação digital GSM-R, que é usado para comunicação interna na rede ferroviária.

Não houve informações imediatas sobre a causa do problema.

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