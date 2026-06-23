Pezeshkian diz que mísseis do Irã não constam e nunca farão parte de acordo com EUA

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que a questão dos mísseis do país não existe e nunca existirá do acordo acertado com os Estados Unidos, citando que aparatos são de uso para defesa própria iraniana.

"Se não tivermos mísseis para autodefesa, Israel e os EUA atacariam o Irã, assim como fizeram em Gaza", afirmou o dirigente em vídeo para a emissora Anewz retransmitido no Facebook nesta terça-feira, 23. Já em registro no X, o dirigente iraniano afirmou que a eficácia das negociações com os EUA depende do compromisso total com as obrigações acordadas e da sua implementação precisa. "O progresso neste caminho será medido pela adesão prática às responsabilidades que foram aceitas. Declarações fora do texto acordado não ajudam a avançar as negociações", disse.