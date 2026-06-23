Israel diz que pode desafiar Trump e Netanyahu cita independência dos EUA em armamentos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 23, que aprecia profundamente o apoio dos americanos, mas que Israel precisa se libertar da dependência e construir sua própria rede independente de armamentos.

"Quero independência em armamentos. Aprecio profundamente o apoio que recebemos, e que também trouxe ao longo dos anos, de nossos amigos americanos. Hoje eu digo: precisamos de nossa própria rede independente de armamentos", disse o premiê em evento em Gush Etzion.

No discurso divulgado nesta terça-feira, 23, pelo governo israelense, Netanyahu acrescentou que Tel Aviv está enfrentando o Irã e seus aliados. "Nós os atingimos. Ainda não acabou, depende de nossa força", enfatizou.

Em paralelo, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, comentou que a nação é capaz de desafiar o presidente dos EUA, Donald Trump, se necessário, e que um cessar-fogo no Líbano é "inaceitável".

Respondendo a uma pergunta do veículo de mídia israelense Arutz Sheva, Ben-Gvir frisou que Israel pode "claro" rejeitar um apelo de Trump.

Ele adicionou que a coalizão governante de direita da qual faz parte pode permanecer no poder após as próximas eleições ainda este ano, mas "precisaremos trabalhar nisso".