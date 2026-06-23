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Trump diz que não há pressa para inspeções da AIEA no Irã e vê acordo nuclear avançando

Segundo ele, os inspetores estarão no país "no momento apropriado"

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que não há urgência para o envio de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ao Irã, mas reiterou que Teerã acabará permitindo o acesso às suas instalações nucleares. As declarações foram dadas horas após o governo iraniano negar que tenha autorizado novas inspeções, contradizendo versões apresentadas por Washington após as negociações realizadas na Suíça.

"O Irã está errado sobre os inspetores da AIEA. Não há pressa para colocá-los em campo", disse Trump.

Segundo ele, os inspetores estarão no país "no momento apropriado". As falas reforçam a posição já defendida pela Casa Branca de que houve entendimento para futuras inspeções, apesar de o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghaei, ter afirmado mais cedo que "nenhuma visita foi agendada".

Trump também adotou um tom duro ao comentar a situação interna iraniana e a capacidade de negociação do país. "Temos o Irã em uma posição em que os militares deles acabaram, as lideranças deles acabaram. Eles não estão em boa posição para negociar", afirmou.

O presidente americano citou ainda dificuldades econômicas enfrentadas pelo país, mencionando problemas de abastecimento de alimentos e medicamentos e alegando, sem apresentar provas, que a inflação iraniana estaria em "300%".

Apesar da pressão sobre Teerã, Trump demonstrou confiança nas negociações em andamento. "Temos um ótimo acordo com o Irã sendo feito. Eles sabem que não poderão ter arma nuclear", declarou.

Questionado sobre críticas de republicanos no Senado ao entendimento em construção, respondeu que qualquer opositor do acordo "precisa ser educado, mesmo que sejam meus amigos".

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/TRUMP
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