EUA suspendem sanções ao petróleo do Irã por 60 dias em meio a negociações na Suíça

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as sanções ao petróleo iraniano nesta segunda-feira (22), por meio de uma licença geral emitida pelo Departamento do Tesouro. A autorização tem validade de 60 dias e segue até 21 de agosto.

A medida permite a produção, entrega e venda de petróleo do Irã e foi adotada em meio às negociações em andamento na Suíça, consideradas “produtivas” pelo governo norte-americano.

Em contrapartida, o Irã assumiu dois compromissos no acordo temporário: garantir o trânsito livre no estreito de Ormuz e permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no país.

“Em linha com as negociações produtivas em andamento na Suíça, o Irã se comprometeu a garantir o trânsito livre e aberto pelo estreito de Ormuz e a permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica em seu território”, afirmou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em publicação no X.

Segundo ele, a licença faz parte do entendimento provisório e autoriza, por 60 dias, as operações relacionadas ao petróleo iraniano.