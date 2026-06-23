EUA: Senado aprova resolução de poderes de guerra em repreensão a Trump sobre conflito com Irã

Pela primeira vez, o Senado dos EUA aprovou uma resolução de poderes de guerra nesta terça-feira, 23, buscando bloquear a ação militar contra o Irã enquanto os legisladores observam cautelosamente os esforços do presidente Donald Trump para resolver um conflito que a administração iniciou por conta própria e agora precisa que o Congresso financie.

Foi a décima vez que o Senado tentou parar a guerra, e o resultado, com uma votação de 50-48, foi uma reviravolta impressionante em relação aos esforços anteriores. Embora a resolução seja amplamente simbólica e não tenha totalmente força de lei, ela reflete as crescentes preocupações de vários legisladores republicanos tanto na Câmara quanto no Senado sobre a guerra. A Câmara aprovou a resolução no início deste mês.

Enquanto isso, o Pentágono informou aos senadores que precisa de aproximadamente US$ 80 bilhões, principalmente para cobrir o custo da guerra contra o Irã. O secretário de Defesa do país, Pete Hegseth, tem feito visitas ao Capitólio antes de um pedido formal. Enquanto isso, o secretário de Estado, Marco Rubio, está em Abu Dhabi buscando tranquilizar os aliados do Golfo Pérsico.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).