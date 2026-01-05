Desenho revela Nicolás Maduro em julgamento no tribunal de Nova York; veja os detalhes

Um desenho divulgado a partir do Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, retrata o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante a audiência realizada nesta segunda-feira (5). Na sessão, ele se declarou inocente das acusações de narcotráfico apresentadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O comparecimento marcou mais uma etapa de um processo de repercussão internacional que envolve Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Ambos respondem a acusações relacionadas ao narcotráfico e negaram formalmente as imputações feitas pela promotoria americana. Ao final da audiência, a Justiça dos EUA definiu os próximos passos do caso, incluindo a data de uma nova sessão. Confira, a seguir, detalhes do desenho divulgado.

Nos Estados Unidos, audiências realizadas em tribunais federais e na Suprema Corte não costumam permitir a presença de câmeras ou equipamentos de gravação, o que torna os desenhos de tribunal a principal forma de registro visual dessas sessões. Produzidos por artistas credenciados, os esboços atendem à demanda da imprensa internacional e permitem que o público acompanhe visualmente julgamentos de grande repercussão.

Detalhes do desenho divulgado pela Justiça dos EUA

A ilustração do tribunal mostra Nicolás Maduro no centro da cena, usando roupa azul e fones de ouvido, utilizados para tradução simultânea durante a audiência. O desenho também retrata os advogados de defesa Barry Pollack e Mark Donnelly sentados ao lado do presidente venezuelano na sala do Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan.

Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, se declara inocente em audiência nesta segunda-feira (5) (Jane Rosenberg | AFP)

Outros participantes da audiência aparecem ao fundo da ilustração, compondo o ambiente formal do tribunal. O uso dos fones indica que a sessão contou com tradução para acompanhar os procedimentos conduzidos em inglês.

A Justiça americana informou que novas audiências serão realizadas para dar continuidade ao processo, que segue sob responsabilidade do tribunal federal de Nova York.

Maduro declara inocência

A sessão foi presidida pelo juiz distrital Alvin K. Hellerstein, de 92 anos, magistrado que atua no tribunal federal de Nova York desde 1998, quando foi indicado durante o governo do então presidente Bill Clinton. Hellerstein supervisiona o processo criminal movido pelo governo americano contra Maduro, que tramita há cerca de 15 anos.

Durante a audiência, o presidente venezuelano negou todas as acusações. “Sou inocente. Não sou culpado de nada que é mencionado aqui”, afirmou diante do tribunal. Em outro momento, acrescentou: “Sou um homem decente”. Cilia Flores, que acompanhou a sessão, também ouviu a leitura das acusações e se declarou inocente.