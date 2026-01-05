Ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, se declara inocente durante julgamento
Líder foi capturado por forças militares americanas no último sábado (3) e responde acusações de narcoterrorismo
Nesta segunda-feira, 5 de janeiro, em meio ao Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, em Nova York, nos Estados Unidos da América (EUA), o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou inocente das acusações de narcoterrorismo. A audiência aconteceu após a sua captura por forças americanas durante a madrugada do último sábado (3). "Sou inocente, não sou culpado", informou a mídia americana.
VEJA MAIS
Ao lado dos advogados de defesa Barry Pollack e Mark Donnelly, o líder político se defendeu das acusações que baseiam a intervenção americana no país latino. Enquanto argumentava a seu favor, Maduro, de 63 anos, declarou ao juiz federal em Manhattan que havia sido "sequestrado" no seu país natal.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA