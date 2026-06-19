Crianças aguardam resgate em parapeito durante incêndio em escola no Japão

Um incêndio atingiu uma escola primária no norte de Tóquio, capital do Japão, na manhã desta sexta-feira (19), mobilizando equipes de emergência e provocando a evacuação de centenas de estudantes e funcionários. Apesar do susto, não houve registro de mortes.

De acordo com informações divulgadas pela emissora pública japonesa NHK, o fogo começou na sala de música, localizada no quarto andar da Escola Primária Takinogawa Daisan. No momento do incidente, cerca de 300 alunos e funcionários estavam no prédio.

Imagens registradas por uma testemunha mostram várias crianças aguardando resgate em um estreito parapeito do lado de fora de uma das salas de aula. No vídeo, uma densa fumaça preta pode ser vista saindo do edifício enquanto os estudantes permanecem do lado externo da janela à espera da chegada das equipes de socorro.

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Segundo a NHK, diversos alunos precisaram receber atendimento médico após inalarem fumaça durante a evacuação. As autoridades locais informaram, no entanto, que nenhum dos feridos corre risco de morte.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Equipes dos bombeiros conseguiram controlar as chamas e realizar a retirada dos estudantes em segurança.

O caso chamou atenção nas redes sociais japonesas devido às imagens do resgate das crianças e à rápida atuação dos serviços de emergência. As autoridades devem investigar as circunstâncias que levaram ao início do fogo na unidade de ensino.