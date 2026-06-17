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Esposa de Regis Danese queima 'labubu' após dizer que boneco foi o culpado por incêndio em casa

Após colocar fogo no boneco, ela pediu para que Deus protegesse sua família do mal

Victoria Rodrigues
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Ainda não se sabe o que causou, de fato, o incêndio na casa de Regis Danese. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A cantora Kelly Danese chamou a atenção de seus seguidores ao publicar, nesta terça-feira (16), um vídeo colocando fogo em um boneco labubu na rua, em seus stories no Instagram. Segundo a esposa de Regis Danese, o boneco teria sido o culpado pelo incêndio que atingiu o quarto de seu filho Brunno, e por esse motivo, decidiu queimar o brinquedo pedindo para que Deus pudesse proteger sua família do maligno.

“Pessoal falou muito do Labubu que tinha no quarto do Brunno. Estou queimando ele agora, na autoridade do sangue do nome de Jesus. Declarando que nenhum mal terá poder sobre a minha casa. Que todo o mal seja queimado agora”, disse Kelly Danese no vídeo.

Nas mídias sociais, algumas pessoas a criticaram por achar que um boneco teria causado o incêndio no quarto do jovem. "E a culpa foi de um simples mini urso, né?", destacou uma usuária. "É muita ignorância queimar um labubu. Um brinquedo achando que é do demônio", disse outra. Já outros acreditaram que o labubu tem culpa no episódio. "Ignorância é não acreditar no mundo espiritual", escreveu uma terceira pessoa. 

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O incêndio na casa de Regis Danese

O incêndio aconteceu na última segunda-feira (15), apenas no quarto de Brunno, o filho do cantor gospel Regis Danese. Nas redes sociais, o jovem mostrou que as chamas destruíram grande parte do espaço, sendo que a cama e o guarda-roupa do rapaz ficaram completamente carbonizados. “Meu quarto pegou fogo, não sabemos a causa. A gente fica chateado, mas não vou deixar isso me afetar", disse Brunno.

Durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, o cantor explicou que todos estão bem, apenas o seu produtor musical que teve que ser encaminhado para o hospital porque ele chegou na casa, tentou apagar o fogo e acabou inalando muita fumaça. Em seu discurso, o artista gospel disse ainda que pessoas boas e ruins estão sujeitas a passar por problemas ruins na vida, mas o importante é ficar bem com a situação.

"Estamos bem, viu, gente? Nós estamos bem, só que a gente fica emocionado, a gente é ser humano, porque na Bíblia fala que os justos e os injusto, qualquer pessoa boa, pessoa ruim, ela não tá isenta de passar por problemas, de enfrentar lutas, dificuldades. O sol nasceu pra todos e as lutas também, e o bom é que meu filho não tava aqui, que ninguém se machucou. O importante é que estamos bem", ressaltou Regis Danese.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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