Cápsula de Césio-137 é roubada de laboratório na Argentina; governo emite alerta nacional

Uma cápsula de Césio-137 foi roubada de um laboratório médico de Rosário, na Argentina, na tarde de terça-feira, 16. Devido aos riscos à saúde que o contato com o material apresenta, o governo argentino emitiu um alerta nacional de emergência.

Segundo o jornal argentino La Nación, o elemento estava armazenado em um contêiner feito de chumbo - material utilizado para conter a radiação. A cápsula era utilizada em equipamentos médicos e foi constatado seu desaparecimento quando a equipe técnica acessou um dos maquinários para realizar tarefas de calibração. Também foi divulgado que o último registro do elemento havia ocorrido dias antes.

O Césio-137 é um material radioativo, que gera danos à saúde e pode levar ao óbito. A cápsula roubada tem atividade de 103 milicuries (mCi). Especialistas alertaram ao La Nación que é importante manter-se distante do material, "não tentar abrir nem manusear nenhum objeto metálico suspeito que possa estar relacionado à fonte desaparecida".

De acordo com o jornal, as investigações buscam esclarecer se houve falha no sistema de segurança interno e se alguém retirou a cápsula de Césio-137 do local. As câmeras de segurança do laboratório também estão sendo analisadas para reconstruir o ocorrido.

Acidente no Brasil

O mesmo material causou, no Brasil, um dos maiores acidentes radiológicos do mundo fora de usinas nucleares. Em setembro de 1987, uma cápsula de Césio-137 foi aberta de forma irregular em Goiânia. Segundo o governo de Goiás, 129 pessoas foram expostas ao material. Na época, o caso levou ao óbito quatro vítimas. Até o momento, dezenas de pessoas ainda convivem com sequelas devido ao contato com o material radioativo.