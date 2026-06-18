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Rutte confirma início imediato da redução de tropas americanas da Otan na Europa

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta quinta-feira, 18, que o anúncio dos Estados Unidos de que reduzirá sua presença militar na Europa tem efeito "imediato", refletindo mudanças na estratégia de defesa adotada por Washington em relação ao continente.

"Nós sabíamos que isso viria, porque os EUA precisam cuidar de vários teatros e eles não podem espalhar seus recursos de forma excessiva. Assim, o que já anunciaram anteriormente é que precisam reduzir um pouco sua contribuição para o Modelo de Forças da Otan", explicou Rutte, em uma reunião de ministros da Defesa da Otan em Bruxelas.

Washington tem deixado claro aos países europeus que deseja que os aliados do continente assumam a responsabilidade principal por sua própria defesa convencional, enquanto o foco dos EUA se desloca para a China.

Rutte afirmou que Europa e Canadá gastaram no ano passado mais de US$ 90 bilhões adicionais em comparação com 2024, "o que representa um aumento de quase 20% nos gastos com defesa".

Apesar da redução do contingente americano, o chefe da Otan declarou esperar que os Estados Unidos continuem desempenhando um papel decisivo na proteção de seus aliados, fazendo "o máximo possível" para garantir a segurança dos países europeus.

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