Vance diz que Irã está honrando acordo, mas afirma que Ormuz aberto é condição para pacto final

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o Irã vem cumprindo os compromissos assumidos no memorando de entendimento firmado com Washington e destacou que o período de 60 dias para negociações sobre um acordo definitivo começou oficialmente hoje.

Segundo Vance, Teerã não realizou ataques a embarcações no Estreito de Ormuz pela segunda noite consecutiva. "O Irã está honrando seu lado do acordo até agora", disse em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que quase uma dúzia de navios atravessou o bloqueio liderado pelos EUA na região durante a noite, com a movimentação de cerca de 12,5 milhões de barris de petróleo pelo estreito.

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O vice-presidente ressaltou que a manutenção da abertura de Ormuz será condição indispensável para um acordo final. "Não haverá um acordo final se o Estreito de Ormuz não estiver aberto", afirmou, acrescentando que as negociações finais definirão os termos para o período posterior ao entendimento provisório. Vance também reiterou que "qualquer ataque, de qualquer escala, será inaceitável" após a conclusão de um acordo.

Sobre o alívio de sanções, o republicano afirmou que os EUA podem suspender temporariamente algumas restrições ao Irã sem necessidade de aprovação do Congresso. Segundo ele, os benefícios econômicos para Teerã dependerão do comportamento do governo iraniano. "A única forma de o Irã obter benefícios é se comportar", disse, avaliando ainda que a atual liderança iraniana reconhece a influência e a capacidade de pressão de Washington.

Na área nuclear, Vance afirmou que o Irã precisaria de grandes recursos financeiros para reconstruir a infraestrutura nuclear destruída e retomar um eventual programa militar. Ele acrescentou que os EUA esperam que um acordo definitivo inclua restrições aos mísseis iranianos, de forma que o país não possua armamentos capazes de ameaçar "o mundo inteiro".

Questionado sobre uma declaração do presidente Donald Trump de que faria dele o "culpado" caso o acordo fracasse, Vance respondeu que o comentário foi uma brincadeira.