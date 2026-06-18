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Tiros causam correria na Times Square, Nova York; suspeito é detido, diz polícia

O tiroteio ocorreu por volta das 15h40, depois que o desfile em homenagem ao New York Knicks, campeão da NBA

Estadão Conteúdo

Turistas e pedestres se apressaram para se proteger nesta quinta-feira, 18, na Times Square, em Nova York, após vários tiros terem sido disparados, causando correria. A polícia informou que um suspeito foi rapidamente perseguido e detido.

O Corpo de Bombeiros relatou que uma pessoa foi levada para o hospital, embora nenhum detalhe adicional tenha sido divulgado.

Um vídeo gravado por uma webcam mostra pelo menos duas pessoas vestidas de preto entrando em um cruzamento movimentado e atirando com o que parecem ser armas de fogo curtas.

É possível ver pessoas em pânico tentando se afastar ou se abaixar para se proteger enquanto os suspeitos fogem pela rua, perseguidos por vários policiais que estavam em patrulha no local, um dos principais pontos turísticos da cidade. O tiroteio ocorreu a poucos metros de uma viatura policial estacionada.

O tiroteio ocorreu por volta das 15h40, depois que o desfile em homenagem ao New York Knicks, campeão da NBA, tomou as ruas da região sul de Manhattan. Autoridades informaram que 10 mil policiais foram mobilizados para garantir a segurança do evento que celebrava o primeiro título do Knicks em 53 anos.

Um jovem de 17 anos foi baleado no último fim de semana no coração da Times Square, informou a polícia, onde torcedores comemoravam a última vitória do Knicks sobre o San Antonio. A polícia levou a vítima para o hospital porque uma ambulância não conseguia passar pela multidão.

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