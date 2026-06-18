Defesa retira argumento psiquiátrico de Mangione em crime contra CEO da UnitedHealth

Em uma reviravolta surpreendente, os advogados de Luigi Mangione disseram a um juiz na quinta-feira, 18, que ele não usará argumentos psiquiátricos como defesa em seu julgamento pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson .

A retratação ocorreu apenas um dia depois de os advogados de Mangione terem informado ao juiz Gregory Carro que planejavam apresentar uma defesa baseada na alegação de o estudante de 28 anos de uma universidade da Ivy League sofria de distúrbios emocionais extremos na época do assassinato, em 4 de dezembro de 2024.

Uma mensagem solicitando um comentário foi deixada com um porta-voz dos advogados de Mangione. O Ministério Público de Manhattan, responsável pela acusação no âmbito estadual, recusou-se a comentar.

Os advogados de Mangione tinham até quinta-feira para fornecer aos promotores informações que comprovassem a alegação de perturbação emocional. Também na quinta-feira, a transcrição de uma audiência secreta realizada sobre o assunto em 3 de junho foi tornada pública após Carro ordenar sua divulgação.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast