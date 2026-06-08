Carro de passeio é destruído por incêndio em estrada de Mosqueiro, distrito de Belém
Apesar do susto, não houve registro de feridos
Um carro de passeio ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira (8), em Mosqueiro, distrito de Belém. O caso foi registrado em uma via localizada entre as praias do Ariramba e São Francisco.
De acordo com informações preliminares, as chamas consumiram rapidamente o automóvel, causando perda total. Apesar do susto, não houve registro de feridos, sendo contabilizados apenas danos materiais.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros.
Uma equipe da corporação foi enviada à área e realizou o combate às chamas, evitando que o fogo se espalhasse para a vegetação ou atingisse outras áreas próximas. As circunstâncias do incidente deverão ser apuradas.
Em nota, a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) informaram que não foram acionadas para atuar na situação.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar e aguarda o retorno.
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