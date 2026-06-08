Carro de passeio é destruído por incêndio em estrada de Mosqueiro, distrito de Belém

Um carro de passeio ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira (8), em Mosqueiro, distrito de Belém. O caso foi registrado em uma via localizada entre as praias do Ariramba e São Francisco.

De acordo com informações preliminares, as chamas consumiram rapidamente o automóvel, causando perda total. Apesar do susto, não houve registro de feridos, sendo contabilizados apenas danos materiais.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da corporação foi enviada à área e realizou o combate às chamas, evitando que o fogo se espalhasse para a vegetação ou atingisse outras áreas próximas. As circunstâncias do incidente deverão ser apuradas.

Em nota, a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) informaram que não foram acionadas para atuar na situação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar e aguarda o retorno.