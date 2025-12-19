Criança atravessa sacadas para escapar de incêndio em prédio

Uma criança atravessou de uma sacada a outra para escapar de um incêndio em um prédio de Penafiel, em Portugal. O momento foi gravado por um brasileiro. O incidente aconteceu no último sábado (13).

A criança contou com a ajuda de dois adultos para sair do local de risco. O prédio estava sendo evacuado devido à fumaça a aos gases que circulavam. O fogo começou em um açougue próximo.

No total, 10 operacionais e quatro viaturas foram mobilizados pelo Corpo de Bombeiros para conter o incêndio. A Guarda Nacional Republicana (GNR) auxiliou no combate às chamas. Por volta das 14h45 a sitruação foi controlada e não deixou feridos, apenas prejuízos em bens materiais.