Incêndio atinge loja em Copacabana, no Rio, e deixa quatro feridos; uma idosa morreu

Uma das vítimas, identificada como Elvira, de 85 anos, já chegou sem vida ao hospital

Estadão Conteúdo

Um incêndio em uma loja de motos elétricas localizada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou pelo menos quatro pessoas feridas na noite da última segunda-feira, 15.

Uma das pessoas feridas foi levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e não resistiu aos ferimentos. Segundo a unidade, a vítima, identificada como Elvira Sense, 85, já chegou sem vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMERJ), o caso aconteceu na altura do número 236 da Avenida Princesa Isabel, próximo ao retorno da Rua Ministro Viveiros de Castro.

Mais de 30 agentes foram mobilizados e nove viaturas foram deslocadas para conter as chamas. Conforme informações do Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro, as chamas foram controladas por volta das 19h20. As causas do incêndio serão investigadas.

Por conta do combate ao fogo, as quatro faixas da Avenida Princesa Isabel foram interditadas no sentido Botafogo. As pistas foram sendo liberadas aos poucos, durante a noite. Por volta das 23h10, o Centro de Operações informou que todas as quatro faixas estavam liberadas.

 

