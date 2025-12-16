Natal brasileiro: conheça 3 tradições nacionais da festa

Anualmente, no dia 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. A festa é associada ao nascimento de Jesus Cristo e repleta de tradições, que mudam conforme a localidade. No Brasil, costumes característicos marcam o festejo.

Tradições brasileiras no Natal

Ceia na véspera

Normalmente, a Ceia de Natal acontece no dia 25 de dezembro, quando a data é celebrada. Entretanto, no Brasil, a reunião com familiares e amigos ocorre na véspera, no dia 24.

Salpicão não falta

Receita totalmente brasileira, o salpicão se tornou um prato popular no Natal. A receita é preparada como uma salada e leva frango, maionese, legumes e batata palha. Ele acompanha o peru ou chester, aves importadas da tradição estadunidense para o Brasil.

Neve falsa

Diferente do que se vê nos filmes de Natal internacionais, no Brasil o festejo é celebrado em pleno verão. Por isso, o uso de neve falsa em decorações é adotado pelos apaixonados pela data, que deixam os espaços com um toque de Polo Norte.