Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Natal brasileiro: conheça 3 tradições nacionais da festa

Entre os costumes, está a Ceia no dia 24 de dezembro

Lívia Ximenes
fonte

O Natal no Brasil é celebrado durante o verão (Freepik)

Anualmente, no dia 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. A festa é associada ao nascimento de Jesus Cristo e repleta de tradições, que mudam conforme a localidade. No Brasil, costumes característicos marcam o festejo.

VEJA MAIS

image Qual a diferença entre peru, chester e tender? Saiba o que escolher para a Ceia de Natal
As principais divergências são de sabor, tempo de preparo e origem da carne

image Luzes da árvore de Natal consomem muita energia? Veja dicas para economizar na conta de luz
No período das festas de final de ano, as contas de energia costumam aumentar significativamente em algumas residências

image Presente de Natal feito à mão: veja 7 opções fáceis e passo a passo
Reconecte-se com quem você ama através de gestos de afeto. Conheça sete presentes artesanais que aquecem o coração e criam memórias.

Tradições brasileiras no Natal

Ceia na véspera

Normalmente, a Ceia de Natal acontece no dia 25 de dezembro, quando a data é celebrada. Entretanto, no Brasil, a reunião com familiares e amigos ocorre na véspera, no dia 24.

Salpicão não falta

Receita totalmente brasileira, o salpicão se tornou um prato popular no Natal. A receita é preparada como uma salada e leva frango, maionese, legumes e batata palha. Ele acompanha o peru ou chester, aves importadas da tradição estadunidense para o Brasil.

Neve falsa

Diferente do que se vê nos filmes de Natal internacionais, no Brasil o festejo é celebrado em pleno verão. Por isso, o uso de neve falsa em decorações é adotado pelos apaixonados pela data, que deixam os espaços com um toque de Polo Norte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Natal

tradições de natal

costumes natalinos
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar

Ultrassom teria confirmado diagnóstico de hérnia inguinal

15.12.25 20h13

Brasil

Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado

Salvaguardas europeias preocupam governo brasileiro

15.12.25 20h02

Política

Ramagem fugiu pela Guiana sem passar por fiscalização, confirma PF

Deputado usou passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos

15.12.25 18h34

Política

Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin foi condenado na ação penal da trama golpista

15.12.25 18h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

INVESTIGAÇÃO

Kat Torres: Polícia descarta desaparecimento de jovem e apura denúncia de abuso sexual

Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, afirmou ter escapado de um cativeiro nos Estados Unidos e chegou a acusar a modelo Yasmin Brunet, que prestou queixa por calúnia, difamação e ameaça

27.10.22 7h41

RISCO À SAÚDE

TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém

A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

16.12.25 19h20

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

ABSURDO

VÍDEO: Homem mostra pênis à dona de loja de doces e rouba estabelecimento

No vídeo, é possível ver o homem mostrando o pênis duas vezes. Proprietária da loja registrou boletim de ocorrência de importunação sexual.

25.07.24 14h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda