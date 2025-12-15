Capa Jornal Amazônia
Luzes da árvore de Natal consomem muita energia? Veja dicas para economizar na conta de luz

No período das festas de final de ano, as contas de energia costumam aumentar significativamente em algumas residências

Victoria Rodrigues
fonte

Para calcular o valor da sua energia, é necessário multiplicar o valor em kWh pelo preço do kWh de sua região. (Foto: Thalia Ruiz/ Unsplash)

Com a proximidade da chegada do Natal, muitas famílias começam a enfeitar suas casas com diversos itens natalinos e, entre eles, não podem faltar os festões, as bolas vermelhas, o presépio e uma das decorações mais esperadas do ano: a árvore de Natal. Mas com esse período festivo também surge a dúvida se os pisca-piscas influenciam significativamente na conta de energia e a resposta é sim!

Quanto as luzes de natal consomem de energia?

Segundo informações do Instituto de Defesa ao Consumidor (IDEC), um conjunto de 100 lâmpadas comuns, por exemplo, que fica ligado por cerca de 8 horas diárias, pode consumir até 12 kWh no mês, o que pode impactar diretamente na conta de luz no final do mês. Logo, para saber o valor real que você deverá pagar na conta de energia basta multiplicar o valor em kWh pelo preço do kWh de sua região.

Apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ter anunciado nesta sexta-feira (29) que a Bandeira Tarifária será verde para o mês de dezembro, em algumas residências poderá ser diferente. Isso acontece em razão do período natalino com a grande quantidade de enfeites luminosos, que não são apenas os pisca-piscas, mas também as luzes de led e outras decorações mais trabalhadas para o Natal.

Confira dicas para reduzir a conta de luz no Natal:

Para reduzir a conta de luz no mês de dezembro, o coordenador do programa de energia do Instituto de Defesa do Consumidor, Clauber Leite, sugeriu em entrevista ao Estadão, reduzir o tempo de uso das luzes de Natal, desligá-las durante o dia ou em horários em que não há ninguém na residência, e ligá-las apenas à noite.

Além disso, é indicado seguir algumas dicas essenciais para este mês. Confira!

  • Sempre desligue as luzes ao sair do ambiente;
  • Tenha preferência por modelos de enfeites luminosos mais novos do que antigos;
  • Opte por luzes de LED, porque são mais econômicas;
  • Cheque se os pisca-piscas são homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro);
  • Deixe os pisca-piscas ligados no horário de 19h às 23h.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

