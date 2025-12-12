Panetone ou chocotone: qual engorda mais e qual é mais saudável?

Com a chegada do fim de ano, o panetone volta a ocupar espaço nas mesas e nos supermercados. Entre o tradicional com frutas, o chocotone e versões como diet, zero açúcar ou artesanal, surge a dúvida comum entre os consumidores: panetone ou chocotone, qual engorda mais? E, principalmente, existe alguma opção considerada mais saudável?

De acordo com nutricionistas, a diferença entre as versões vai além do sabor. O que pesa na escolha não é um único fator, mas a combinação de açúcar, tipo de gordura e grau de processamento do produto. Em muitos casos, o rótulo revela mais do que a embalagem promete.

No geral, a maioria dos panetones industrializados apresenta valores calóricos semelhantes, variando entre 280 e 360 calorias a cada 80 gramas, o equivalente a uma fatia. Por isso, apenas olhar as calorias não é suficiente para definir qual versão “engorda mais”. As informações são do g1.

Açúcar e gordura fazem a principal diferença

O açúcar é apontado como o item mais crítico na composição do panetone. Como o produto já é naturalmente rico em carboidratos simples, versões com açúcar como primeiro ou segundo ingrediente na lista tendem a provocar maior impacto glicêmico. Fórmulas que trazem xarope de glicose ou glucose-frutose também entram nesse grupo.

Outro ponto decisivo é o tipo de gordura utilizado. Panetones feitos com manteiga ou óleos vegetais como canola, girassol ou coco costumam ter melhor perfil nutricional. Já produtos com gordura vegetal hidrogenada, margarina ou gordura interesterificada não impactam apenas no peso, mas também na digestão e na saúde cardiovascular.

Para as especialistas, uma regra simples ajuda na escolha: quanto menor e mais compreensível a lista de ingredientes, melhor. Listas longas e cheias de termos técnicos indicam alimentos ultraprocessados, mesmo quando rotulados como “premium” ou “artesanais”.

Panetone tradicional ou chocotone: qual pesa mais?

Na comparação direta, o panetone tradicional costuma levar vantagem em relação ao chocotone. Isso porque, apesar das frutas cristalizadas concentrarem açúcar devido ao processo de calda, o tradicional geralmente tem menos gordura.

O chocotone, por sua vez, tende a ter maior teor de gordura, principalmente quando utiliza chocolate ao leite. As versões consideradas mais equilibradas são aquelas que usam frutas não cristalizadas ou chocolate amargo com mais de 60% de cacau, o que reduz tanto o açúcar quanto a gordura total.

Panetone artesanal é mais saudável?

Em muitos casos, sim. Panetones artesanais costumam utilizar menos aditivos, menos açúcar e ingredientes menos refinados. Frutas desidratadas substituem as cristalizadas, e a massa deixa de ser ultraprocessada.

Isso não significa que sejam produtos “leves”, mas o impacto nutricional tende a ser mais equilibrado.

Diet, zero açúcar e integral enganam?

As versões diet e zero açúcar nem sempre entregam o benefício esperado. Pela legislação brasileira, um produto diet pode ser isento de qualquer nutriente, não necessariamente do açúcar. Já os panetones sem adição de açúcar podem conter açúcares naturais dos próprios ingredientes, chegando a quase 9 gramas por 100 gramas, segundo rótulos analisados.

Além disso, essas versões costumam compensar a ausência do açúcar com mais gordura, mantendo calorias semelhantes às versões tradicionais. O uso de adoçantes como maltitol e sorbitol também pode causar desconforto intestinal em algumas pessoas.

O mesmo vale para panetones integrais, sem glúten, sem lactose ou veganos. Na maioria dos industrializados, o ganho em fibras é pequeno, e muitas fórmulas trazem mais gordura e açúcar para manter textura e sabor.

Como consumir panetone sem exagerar

As nutricionistas afirmam que o panetone pode fazer parte da alimentação, desde que com moderação. A recomendação é limitar o consumo a uma fatia fina, entre 60 e 80 gramas, até duas vezes por semana, preferencialmente após refeições que incluam proteínas e fibras, o que ajuda a reduzir picos de glicemia.

Para pessoas com diabetes, versões zero açúcar com adoçantes naturais, como stevia, eritritol ou xilitol, são as mais indicadas, sempre observando a quantidade de gordura e calorias.

Ranking: do mais equilibrado ao menos indicado

1º lugar — Panetones artesanais ou funcionais: são considerados os mais equilibrados por utilizarem ingredientes mais naturais, menos açúcar e menor quantidade de aditivos

são considerados os mais equilibrados por utilizarem ingredientes mais naturais, menos açúcar e menor quantidade de aditivos 2º lugar — Panetone tradicional com frutas: leva vantagem sobre o chocotone por ter menos gordura, especialmente quando preparado com frutas não cristalizadas

leva vantagem sobre o chocotone por ter menos gordura, especialmente quando preparado com frutas não cristalizadas 3º lugar — Chocotone com chocolate amargo: opção intermediária quando utiliza chocolate com teor de cacau acima de 60%

opção intermediária quando utiliza chocolate com teor de cacau acima de 60% 4º lugar — Panetone zero açúcar: pode ajudar no controle glicêmico, mas costuma ter mais gordura e calorias semelhantes às versões tradicionais

pode ajudar no controle glicêmico, mas costuma ter mais gordura e calorias semelhantes às versões tradicionais Último lugar — Panetones trufados, recheados e ultraprocessados: concentram mais açúcar, gordura e aditivos, sendo os menos indicados