Coreia do Sul: tribunal condena ex-presidente a cinco anos de prisão por rebelião

O Tribunal Distrital Central de Seul condenou nesta sexta-feira (16) o ex-presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol a cinco anos de prisão por acusações relacionadas à imposição da lei marcial em dezembro de 2024. O veredicto é o primeiro contra Yoon nos oito julgamentos criminais em que é réu.

A acusação mais significativa alega que Yoon liderou uma rebelião após ter imposto a lei marcial, o que pode ser punido com a pena de morte.

Yoon foi impugnado, preso e destituído do cargo de presidente após a breve imposição de lei marcial, que desencadeou protestos no país.

O ex-presidente afirmou que não pretendia colocar o país sob regime militar e que o decreto tinha apenas o objetivo de informar o povo sobre o perigo do Parlamento ser controlado pelos liberais que obstruíam a agenda do governo dele.

Os investigadores consideraram o decreto de Yoon como uma tentativa de prolongar o mandato e o acusaram de rebelião e abuso de poder, entre outros crimes. Fonte: Associated Press*.

