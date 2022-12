Coração humano é encontrado em depósito de sal

Um coração humano foi encontrado em um depósito de sal, na dependência do Departamento de Transportes do estado, na cidade de McEwen, Tennessee (EUA), no último dia 15 de dezembro. O sal costuma ser jogado nas pistas durante o inverno para ajudar a derreter o gelo. Com informações do Extra.

O xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, informou que os funcionários públicos estavam misturando produtos para fazer salmoura. Quando tiraram o sal do celeiro, encontraram algo que parecia ser uma rocha de "formato estranho". No entanto, não era uma pedra, mas sim um órgão humano desidratado.

"Eu tenho 32 anos na força da lei. Eu tenho que dizer que isso provavelmente está no top 5 das coisas mais bizarras que eu já vi", declarou o xerife, de acordo com reportagem da emissora WSAZ. "Eu estive em algumas coisas malucas, mas esta é, de longe, uma das cenas de crime mais incomuns que eu já vi", completou.

O coração estava lá há algum tempo, disse Davis, e estava desidratado por causa do sal. O órgão, apontaram exames, pertenceu a um homem adulto. A área onde o coração foi achado foi isolada. A investigação está em andamento. Não foram encontrados outros órgãos humanos no local.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)