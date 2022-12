Copa do Mundo 2022: todos os homens que usam ghutra são sheiks?

O adorno de cabeça, conhecido como ghutra, usado pelos homens árabes ganhou popularidade durante a Copa do Mundo 2022. Seja por proteger contra o calor do sol, o vento do ambiente desértico ou a areia, o estilo e a escolha dessa vestimenta pode depender de uma série de fatores, como religião, posição social e nacionalidade. Confira se todos os homens que usam ghutra são sheiks.

VEJA MAIS

O ghutra, que também possui outros nomes dependendo da localidade, é um tipo de "norma" entre os cidadãos de alguns países que fazem parte do Conselho de Cooperação do Golfo.

Países que usam ghutra

Catar

Omã

Emirados Árabes Unidos

Bahrein

Kuwait

Arábia Saudita

Após o anúncio da Copa do Mundo de 2022 no Catar, a ghutra se tornou não apenas o símbolo do evento - como o próprio mascote do mundial, La'eeb -, mas um dos acessórios mais vistos dentro dos estádios durante os jogos.

Todos os homens que usam ghutra são xeiques?

Não apenas no Catar, mas em todos os países que possuem a tradição de usar a ghutra e o igal (faixa parecida com uma corda usada para prender o acessório na cabeça da pessoa), é comum ver centenas de homens e crianças com a vestimenta. Dessa maneira, é mito que somente os sheiks podiam usar a ghutra. Na verdade, qualquer pessoa está habilitada a usar o adorno de cabeça.

O que é um sheik árabe?

Xeique, xeque ou sheik significa ancião, chefe ou soberano. Para os árabes, é um título que pode designar um “líder” ou “governador” e está relacionado com o respeito a alguém. A tradição de chamar alguém de Xeique vem da época pré-islâmica e representa um homem venerável com mais de 50 anos.

Normalmente, é usado por líderes de ordens religiosas, chefes de universidades, líderes de aldeias ou tribos, assim como chefes de bairros separados dos grandes centros urbanos. O título também pode ser aplicado a qualquer pessoa que tenha memorizado o Alcorão, por mais jovem que a pessoa seja.

Onde surgiu a ghutra?

Há uma discussão sobre a origem da ghutra. Algumas pessoas dizem que ela já existia na Arábia antiga, enquanto outros apontam para o seu surgimento apenas há algumas décadas. Há ainda quem afirme que a versão mais famosa do acessório, o xadrez com cores branco e vermelho, teria surgido na Europa.

Qual o significado das cores da ghutra?

A idade e a localização influenciam muito nas roupas no Oriente Médio. Os jovens geralmente usam vestimentas mais ocidentais, enquanto os trajes “tradicionais”, como a ghutra, ficam reservados para ocasiões especiais e celebrações religiosas. Já as gerações mais velhas, são mais apegadas à questão das vestimentas típicas do país.

Também há roupas tradicionais que são mais encontradas em bairros populares, enquanto nos locais chiques, de classes média e alta, as grifes ocidentais são percebidas nas ruas com frequência.

As cores da ghutra tem seu simbolismo.

A ghutra de cor branco e vermelho remete ao patriotismo;

A ghutra branca indica pureza;

A ghutra preta, significa liberdade.

Existe uma infinidade de outras cores, mas nem sempre elas querem dizer alguma coisa além da estética.

No final das contas, a ghutra é para os árabes o que o boné é para os ocidentais, com seus objetivos, significados e histórias específicos. Seja para proteção contra o sol ou pela tradição de séculos entre árabes e sauditas, um aspecto relevante é existir todo um processo de dobras antes do tecido de formato triangular ser posto na cabeça de alguém. Ainda assim, mesmo com todo o trabalho para dobrar e enrolar, sem o igal, o cordão preto que serve como “prendedor”, qualquer vento levaria a ghutra embora.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)