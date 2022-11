Copa 2022: Por que os nomes dos jogadores da Sérvia terminam com 'ic'; entenda

Durante a Copa do Mundo de 2022 e, principalmente, após o jogo de Brasil e Sérvia muitas pessoas notaram uma curiosidade no nome de alguns jogadores do país europeu. Dos 26 atletas sérvios convocados para a Copa, 25 têm 'ic' no final do sobrenome. Entenda o motivo dos nomes dos atletas da Sérvia terminarem com 'ic'.

Quais países da Copa do Mundo de 2022 tem jogadores com ‘ic’ no nome?

Não são apenas os jogadores da Sérvia que tem essa curiosidade no nome, na Copa do Mundo de 2022 também há outros países com o ‘ic’ comum entre os atletas. São eles:

Croácia

Bósnia e Herzegovina

Macedônia

Eslovênia

Montenegro

Kosovo

Por que a maioria dos sobrenomes dos jogadores da Sérvia terminam com 'ic'?

A tradição de ter o ‘ic’ no nome é comum nos países vindos da antiga Iugoslávia. A pronúncia certa de “ic” é “itch”. Originalmente, as duas letras significam “filho de”. Então, quando a população era pequena, os moradores locais se conheciam como “filho de ‘fulano’”. E daí recebiam o 'ic' no final do nome para terem a família identificada.

Essa tradição já mudou, embora muitos ainda mantenham esse nome. Mitrovic, o artilheiro da Sérvia por exemplo, não tem o pai com o nome Mitrov.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor Web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)