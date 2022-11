Conheça o príncipe Af Jal Thani, que virou meme da Copa do Mundo 2022

A imagem de um torcedor indignado no jogo de estreia da Copa do Mundo 2022 viralizou nas redes sociais durante a partida entre Catar e Equador. Curiosos, vários internautas passaram a se questionar quem era o menino enfurecido com o placar da seleção que sedia o torneio. Pensando nisso, conheça o príncipe Af Jal Thani, o jovem de 15 anos que virou queridinho na web.

No vídeo que viralizou, o rapaz aparece de olhos arregalados questionando a pontuação do time sul-americano, que marcou 2 a 0 em cima do Catar. O momento chave é quando ele gesticula e ajusta a gutra, lenço muçulmano, jogando-a para o lado como se fosse um cabelo. Relembre:

Quem é o torcedor do Catar que virou meme?

Segundo o youtuber João Paulo Grandão, o jovem se chama Af Jal Thani, e tem apenas 15 anos. Ele é príncipe e irmão mais novo do Sheik Jassim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, que abdicou da sua posição como herdeiro pelo adolescente.

Dando um show de simpatia, Af Jal fez um vídeo agradecendo todo o carinho que vem recebendo dos internautas. "Estou aqui apenas para agradecer todos os seus lindos comentários e os seus vídeos. Eu vi tudo, muito obrigado. Vocês são mais que bem-vindos ao Catar. Vocês podem vir e vivenciar esse evento incrível, a Copa do Mundo. Muito obrigado e desejo tudo de melhor a vocês", disse ele no registro. Confira:

A fama vem repercutindo tanto que o rapaz conquistou mais de 80 mil seguidores no Instagram e, claro, os brasileiros não deixaram de comentar nas fotos do principe. "Tô vendendo minha amiga @ffbsouza por 2 camelos e 3 barrinhas de ouro. Fácil alimentá-la pq ela só toma whey e pré treino, o gasto com comida é mínimo. Ainda faço um precinho de black Friday", brincou uma. "Salamaleico habib eu estou solteira!", comentou outra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)