Copa do Mundo 2022: Veja os memes do primeiro dia do Mundial do Catar; vídeo

A Copa do Mundo do Catar mal começou e os memes do primeiro dia de Mundial já tomaram conta. O aquecimento dos jogadores de Catar e Equador, a interferência do VAR, o mascote e as falhas do goleiro da seleção anfitriã, Al-Sheeb, foram as principais razões para as zoeiras nas redes sociais. Confira:

A bola volta a rolar no Catar na segunda-feira (21), a partir das 10h. Neste horário, Inglaterra e Irã se enfrentam, no Estádio Internacional Khalifa. Depois, às 13h, temos Senegal e Holanda, no Estádio Thumama. Por fim, às 16h, tem Estados Unidos e País de Gales.

