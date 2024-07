Confronto entre narcotraficantes no México deixa ao menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas quatro guatemaltecos, em um confronto entre dois cartéis de drogas no estado mexicano de Chiapas (sul), informou nesta segunda-feira (1º) a secretaria de Segurança do México.

Um comunicado da secretaria relatou que em um caminhão de carga "foram encontradas 14 pessoas do sexo masculino mortas a tiros, mais duas na cabine, duas ao lado e mais uma aproximadamente a 100 metros de distância". Inicialmente, havia sido relatado que 20 pessoas haviam falecido.

Os eventos ocorreram na última sexta-feira (29/6) no município de La Concordia, próximo à fronteira com a Guatemala, onde a violência tem se intensificado nos últimos anos.

De acordo com a secretaria, as primeiras investigações indicam que foi um "confronto" entre o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do país, e outra facção criminosa identificada como "cartel de Chiapas e Guatemala".

As autoridades destacam que ambos os grupos criminosos "disputam o controle do crime naquela zona fronteiriça".

"Documentou-se que pelo menos quatro das pessoas falecidas portavam identificações emitidas pelo governo da Guatemala", acrescentou o comunicado.

Desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas, mais de 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecimentos foram registrados no México, de acordo com números oficiais.

Segundo o centro de análise Insight Crime, o conflito surge pelo controle de rotas e localidades fronteiriças, em uma área crucial para o tráfico de drogas, armas e migrantes que atravessam o México em direção aos Estados Unidos.