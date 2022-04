Conflito: quatro foguetes são disparados de Gaza contra Israel

Quatro foguetes foram disparados por militantes de Gaza contra o território israelense nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 21., segundo informaram militares de Israel. É a maior sequência de ataques desde o conflito de 11 dias no ano passado.



Na última quarta, um foguete lançado contra Israel a partir da Faixa de Gaza atingiu um campo da cidade de Sderot. Ninguém se feriu. O movimento islâmico Hamas disse que o ataque foi "vazio".



A Faixa de Gaza é um enclave palestino sob bloqueio israelense e que é controlado pelo movimento islâmico Hamas. Após esse lançamento, que não foi reivindicado, a aviação israelense bombardeou pontos pertencentes, que se presume, sejam do Hamas.

As tensões seguem sendo elevadas em Israel e nos territórios palestinos, especialmente após os confrontos do fim de semana entre manifestantes palestinos e a polícia israelense na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado do Islã e o mais sagrado do judaísmo sob o nome de Monte do Templo.

