Com provas em Belém, Aeronáutica abre concurso com 225 vagas para nível médio; confira

A aeronáutica abriu concurso com 225 vagas para o para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) no segundo semestre de 2023. As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos com idade entre 17 e 24 anos (completados até 31 de dezembro do ano que vem).

As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de julho e seguem até o dia 19 de agosto de 2022, podendo ser realizadas através do site www.ingresso.eear.aer.mil.br. O valor da taxa é de R$ 80.

As outras etapas do processo seletivo incluem: inspeção de saúde e avaliação psicológica, de 31 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023; e teste físico, de 10 a 14 de abril de 2023.

As vagas ofertadas são para as seguintes áreas:

Controle de tráfego aéreo (96 postos);

Comunicações (20);

Eletricidade e instrumentos (20);

Estrutura e pintura (12);

Meteorologia (20);

Suprimento (23);

Informações aeronáuticas (12);

Eletromecânica (12);

Guarda e segurança (10).

Durante os estudos, a remuneração será de R$ 1.199, além de alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária.

Depois de formados, já como terceiro-sargento, os militares recebem a remuneração de R$ 3.825, além de adicionais e gratificações, e podem ser designados pela FAB para servir em todo o território nacional.

A prova objetiva do certame está prevista para ser realizada no dia 06 de novembro de 2022 e serão aplicadas em diversas cidades espalhadas pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Confira os municípios:

Alcântara e São Luís (MA);

Belém (PA);

(PA); Recife (PE);

Natal (RN);

Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte e Lagoa Santa (MG);

São Paulo e São José dos Campos (SP);

Campo Grande (MS);

Canoas e Santa Maria (RS);

Curitiba (PR);

Brasília (DF);

Manaus (AM);

Porto Velho (RO);

Boa Vista (RR).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).