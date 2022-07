Marinha do Brasil abre vagas para médicos em Belém; salário é de R$ 9 mil

A Marinha do Brasil tem dois editais publicados referentes a um concurso que está realizando. Com 29 vagas imediatas no país e remuneração de R$ 9 mil, o certame oferece duas oportunidades em Belém, nas áreas de medicina intensiva e anestesiologia, para profissionais com ensino superior completo. Em âmbito nacional, as oportunidades estão distribuídas entre os chamados quadros médico e de apoio à saúde, destinadas a enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e médicos de diferentes especialidades. Há ainda vagas em Salvador (BA), Natal (RN), Ladário (MS) e Manaus (AM).

Requisitos

O candidato aprovado e classificado realizará o Curso de Formação (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), no Rio de Janeiro.

Mas, para participar, é preciso atender aos seguintes requisitos:

ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso superior relativo à profissão a que concorre até a data da matrícula no curso, com registro profissional;

relativo à profissão a que concorre até a data da matrícula no curso, com registro profissional; ter idade inferior a 35 anos até 30 de junho de 2023;

possuir estaturas entre 1,54m e 2m;

e estar em dia com obrigações militares, eleitorais e questões judiciais.

Quem estiver interessado poderá se inscrever até o dia 24 de julho, com taxa de participação fixada em R$ 140. Os médicos concorrem a 24 vagas e devem fazer a inscrição por meio da página do concurso no site da Marinha, enquanto enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas, com quatro vagas, devem entrar neste link.

Na hora da inscrição, o candidato deverá escolher entre uma das seguintes cidades para realização das provas objetiva e discursiva:

Belém (PA),

Manaus (AM),

São Luís (MA),

Rio de Janeiro (RJ),

Angra dos Reis (RJ),

Nova Friburgo (RJ),

São Pedro da Aldeia (RJ),

Vila Velha (ES),

Belo Horizonte (MG),

Salvador (BA),

Natal (RN),

Olinda (PE),

Fortaleza (CE),

Rio Grande (RS),

Porto Alegre (RS),

Florianópolis (SC),

Ladário (MS),

Brasília (DF),

São Paulo (SP) ou

Santos (SP).

Comum a todos os candidatos, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data prevista de 25 de setembro deste ano. Além da redação, o exame de conhecimentos profissionais e inglês contará com questões de múltipla escolha, de acordo com o conteúdo programático detalhado no terceiro anexo dos editais.

Ao todo, os profissionais selecionados passarão por nove fases: