Resultado final: veja os aprovados no concurso para defensor público substituto no Pará

Foi divulgado na última sexta-feira (15) o resultado final do concurso público para preenchimento de vagas de Defensor Público Substituto do Estado do Pará, com a inclusão dos candidatos que se encontram sub judice no procedimento para concorrer à vagas ofertadas pelo sistema de cotas.

A lista com os 104 aprovados está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Mais de duas mil pessoas se inscreveram no concurso, que ofertou 10 vagas para contratação imediata e mais 90 de cadastro reserva para carreira de defensor, com remuneração de R$ 20.565,34.

Além disso, o certame ampliou o sistema de cotas e 20% das vagas foram destinadas para negros, 5% para quilombolas, 5% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência (PCDs).

O resultado final atende às decisões proferidas nos autos dos Agravos de Instrumento nº 0806227-40.2022.8.14.0000, nº 0805925-11.2022.8.14.0000, nº 0805923-41.2022.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a inclusão de candidatos sub judice. O edital é assinado pelo defensor público geral, João Paulo Ledo. Segundo a Defensoria, o documento será publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).