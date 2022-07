Acre abre concurso com mais de 600 vagas para todos os níveis de escolaridade

O Estado do Acre está com inscrições abertas para o concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que oferta 622 vagas para todos os níveis de escolaridade. A remuneração para o certame pode chegar a R$ 11 mil.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

agente administrativo;

auxiliar de farmácia;

condutor de ambulância;

técnico de laboratório em análise clínica;

técnico em órtese e prótese ortopédica;

técnico de radiologia;

técnico em segurança do trabalho;

assistente social;

biólogo;

cirurgião dentista;

enfermeiro;

engenheiro eletricista;

engenheiro eletrônico;

engenheiro sanitarista;

farmacêutico;

fisioterapeuta;

fonoaudiólogo;

médicos;

médico do trabalho;

nutricionista;

e psicólogo.

As inscrições seguem abertas até às 21h do dia 27 de julho, pelo site do IBFC, com taxas que variam de R$ 53 a R$ 72, dependendo do cargo pretendido. Os salários variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. A seleção dos candidatos para os postos de nível médio será por meio de provas objetiva e discursiva, enquanto os de nível superior exigirão também uma prova de títulos. A previsão é que os testes sejam aplicados no dia 4 de setembro deste ano. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, história e geografia do acre, informática básica e conhecimentos específicos.

Concurso Secretaria Estadual de Saúde

Inscrições: até 27/07/22

Taxa: de R$ 53 a R$ 72

Salário: varia entre R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93

Vagas: 622

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Politica