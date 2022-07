Concurso da Defensoria Pública do Mato Grosso oferta 28 vagas com salários de até R$ 10,6 mil

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso (DPE-MT) divulgou a abertura do concurso que oferta 28 vagas mais formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para as áreas de técnico administrativo; apoio administrativo; e analista para os cargos de administrador; advogado; analista de sistemas; arquiteto; assistente social; contador; economista; engenheiro civil; jornalista; psicólogo; e controlador interno.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição varia conforme a o grau de escolaridade estabelecido, sendo cobrado R$ 70 para os de nível médio, R$ 110 para superior (analista) e R$ 130 para controlador interno.

O edital prevê remuneração de R$ 3.065,50, para os postos de nível médio; R$ 6.584,11, para as áreas de analista; e R$ 10.632,57, para controlador interno. Além dos salários, os servidores recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 803,75, com carga horária semanal estabelecida em 30 horas comum a todos. De acordo com o cronograma, a avaliação dos candidatos será na data prevista de 25 de setembro deste ano. Além da prova objetiva comum a todos os cargos, os concorrentes às vagas de nível superior passarão por uma prova discursiva.

Os testes serão compostos por questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, princípios de ética e da filosofia, conhecimentos étnicos-raciais, geografia e história de Mato Grosso, legislação, e conhecimentos específicos.

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política