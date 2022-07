Prefeitura de Inhangapi abre concurso público para todos os níveis; veja como se inscrever

A prefeitura de Inhangapi, município do nordeste paraense, está com inscrições abertas para concurso público para provimento efetivo de 35 vagas em todos os níveis de escolaridade e, também, para formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto de 2022 através do site da Fundação Cetap.

As remunerações variam entre R$ 1.212 e R$ 1.419,04. As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de outubro de 2022 no município de Inhangapi, mas poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou adequados para a realização do exame.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental será de R$ 55, para os de nível médio será de R$ 65 e para os de nível superior, a taxa será de R$ 80.

VEJA MAIS

As vagas ofertadas para os cargos de nível fundamental são: Motorista (Categoria D) (01), Operador de máquinas pesadas (02), servente (08 vagas sendo 01 reservada para PCD), Vigia (08 vagas sendo 01 reservada para PCD), Zelador (01), Agente de vigilância sanitária (01), Almoxarife (01) e Agente Administrativo (04).

Já para os cargos de nível médio as vagas disponíveis são para Técnico de laboratório (01) e Técnico de enfermagem (04). E para os de nível superior as vagas são para Assistente Social (01), Bioquímico-Farmacêutico (01), Nutricionista (01) e Psicólogo (01).

O concurso consistirá de exame de conhecimento, referentes às provas objetivas e a avaliação de títulos para os candidatos que concorrem às vagas para o ensino superior.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).