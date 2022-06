Ibama abre vagas temporárias para brigadas federais de incêndios no Pará; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com processo seletivo aberto para provimento temporário de vagas de brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigada do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) com lotação no município de Moju, no nordeste do Pará. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de hoje (27) até o dia 01 de julho, de 08 às 12h e 14 às 18h, na sede do STTR de Moju.

Cargos

Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

Para participar do processo seletivo para o cargo de Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, os candidatos devem ser alfabetizados e ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição. A remuneração será de R$ 1. 212.

Brigadista Chefe de Esquadrão

Já para os cargos de Brigadista Chefe de Esquadrão os interessados ao cargo devem ser alfabetizados e ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição e possuir Carteira Nacional de Habilitação com Categoria B. A remuneração para o cargo será de R$ 1.818.

Brigadista Chefe de Brigada

E para a função de Brigadista Chefe de Brigada, os candidatos também devem possuir ensino médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição e possuir Carteira Nacional de Habilitação com Categoria B e ter aptidão/conhecimento em coordenação de equipes. A remuneração para os selecionados será de R$ 2.424.

Além da remuneração, todos os cargos terão acréscimos de Auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto de duas etapas de caráter eliminatório e classificatório: Pré-seleção (Teste de Aptidão Física – TAF e Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA) e Curso de Formação com duração de 05 (cinco) dias, carga horária de 40 (quarenta) horas, baseado na metodologia do Prevfogo/Ibama.

O Teste de Aptidão Física - TAF e o Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas - THUFA serão realizados nos dias 1 e 2 de julho, no horário de 09 às 18 h, no ramal do Dico Branco, município de Mojú, quando o candidato deverá apresentar atestado médico apontando estar apto a realizar atividades físicas (expedido até 30 dias antes da data dos testes ou no período de validade, quando expresso no documento).

De acordo com edital, todos os candidatos aprovados no Curso de Formação que apresentem os requisitos básicos para a função de chefe de brigada, realizarão uma prova de conhecimentos específicos.

Para maiores informações, os candidatos podem acessar o edital no site do Ibama.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).