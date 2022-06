PSS da Sejudh tem 64 vagas em cinco municípios do Pará; confira

A partir desta sexta-feira (17), estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai ofertar 64 vagas temporárias, mais cadastro de reserva, para diversos cargos dos níveis superior, médio e fundamental, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). Os contratados irão atuar nas atividades desenvolvidas nas Usinas das Paz das cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás, com jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até sábado (18), exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros) (www.sipros.pa.gov.br).

As vagas para de Belém são para os seguintes cargos: Antropólogo (1), Administração (3), Ciências Contábeis (3), Ciências Sociais (1), Serviço Social (3), Pedagogia (3), Psicólogo (4), Projetista (1), Licenciatura Plena em Letras - Língua Portuguesa (1), Assistente Administrativo (7), Intérprete em Libras (1), Assistente de Informática (3), Arte Educador (1), Eletricista (1) e Motorista - CNH B (3).

Para os demais municípios, serão disponibilizadas as seguintes vagas, com a mesma quantidade para cada cidade: Serviço Social (1), Pedagogia (1), Psicólogo (1), Assistente Administrativo (2), Intérprete de Libras (1) e Motorista - CNH B (1).

O vencimento base, dependendo do cargo, varia de R$ 1.215,50 a R$ 2.053,64.

Para mais informações sobre o processo seletivo, o interessado deverá acessar o site do Sipros ou esclarecer possíveis dúvidas pelo e-mail: pss@sejudh.pa.gov.br.

A relação de candidatos aprovados e classificados será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), e www.sipros.pa.gov.br, onde também encontra-se o edital do PSS.