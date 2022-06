Publicado edital do concurso público para procurador do Estado; veja salário e como se inscrever

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8), o edital do Concurso Público para contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador do estado do Pará. São dez vagas ofertadas no certame, sendo nove para ampla concorrência e uma para candidatos com deficiência, além do cadastro de reserva. O vencimento-base do cargo de procurador é R$ 10.533,99, mais gratificações legais e outras vantagens.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, há cerca de sete anos a Procuradoria-Geral do Estado não abria suas portas para novos procuradores. Por isso, o certame era muito aguardado.

Conforme o edital publicado, para concorrer ao cargo de procurador é necessário diploma de conclusão de curso de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil.

As inscrições serão realizadas no período de 13 de junho a 1º de junho, no site da Cebraspe, que está organizando o concurso. A taxa de inscrição é de 270,00, que deve ser paga até o dia 20 de julho, mas os candidatos que atendem os critérios estabelecidos no edital podem pedir a isenção desse valor também no período de 13 de junho a 1º de julho.

A seleção para escolha dos novos procurados do estado terá quatro fases:

Prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

Provas escritas com questões de natureza dissertativa e(ou) discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

Provas escritas com questões de natureza prática, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Ainda conforme o cronograma publicado no edital, a prova objetiva será no dia 21 de agosto, enquanto as provas escritas de natureza discursiva e(ou) dissertativa estão previstas para os dias 17 e 18 de setembro. Já as provas escritas de natureza prática devem ocorrer nos dias 24 e 25 de setembro.