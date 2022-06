Edital do concurso público para procurador do Estado será divulgado nesta quarta-feira

As inscrições para o novo concurso público para procurador do estado começam na próxima segunda-feira (13) e seguem até 1º de julho, conforme divulgado pela Procuradoria-geral do Estado (PGE). O órgão confirmou a divulgação do edital do certame para as primeiras horas da manhã desta quarta (8), no site da empresa Cebraspe, responsável pela realização do concurso, e também no site da PGE.

VEJA MAIS

O concurso irá ofertar nove vagas para ampla concorrência e 1 destinada à pessoa com deficiência. As provas estão previstas para 21 de agosto e 25 de setembro deste ano. O pagamento da taxa de inscrição será permitido até 20 de julho.

Ricardo Sefer, procurador-geral do Estado, afirma que há muita ansiedade para o certame, porque o estado precisa de mais procuradores para que o serviço jurídico continue sendo prestado de maneira ágil e eficaz. “Este concurso é muito esperado, porque, há cerca de sete anos, a Procuradoria não abria suas portas para novos procuradores, então, significa que o Governo estadual segue com o seu trabalho de valorização dos servidores e dos serviços públicos".

As provas serão elaboradas e corrigidas pela Comissão do concurso, composta por Ana Carolina Lobo Gluck Paúl (PGE - Presidente), José Henrique Mouta (PGE), Mônica Toscano Simões (PGE), Adriano Seduvim (Juiz Estadual), Ivanilson Raiol ( MPPA) e Maria Stela Campos da Silva (OAB/PA).