Concurso nacional para tradutor e intérprete público será baseado em consulta pública

Uma consulta pública foi aberta pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), do Ministério da Economia, e a Junta Comercial do Pará (Jucepa) para a elaboração do primeiro concurso nacional para tradutor e intérprete público. A pesquisa consiste no levantamento de informações sobre o número de interessados no Pará e os idiomas que devem constar no edital do concurso, que deverá ser realizado em nível nacional.

O formulário é apenas uma pesquisa prévia para o certame, e não será considerado como pré-inscrição. O preenchimento estará disponível até o dia 17 de junho de 2022, pelo site www.gov.br/drei.

A consulta será utilizada para basear o concurso, no qual o candidato realizará prova escrita e oral, com simulação de interpretação consecutiva para avaliar a compreensão de cada um dos idiomas. Além da aprovação no certame, o candidato deve ter capacidade civil, formação em qualquer curso de graduação, matrícula na Junta Comercial do local de domicílio, entre outros requisitos.

As funções envolvem traduções oficiais, quando exigidas por lei; transcrever, traduzir ou verter mídia eletrônica de áudio ou vídeo, em outro idioma, realizar exames necessários à verificação da exatidão de qualquer tradução que tenha sido arguida como incompleta, imprecisa, errada ou fraudulenta.