Complexo Hospitalar da UFPA abre seleção para médicos com remuneração de R$ 8,9 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) abriu vaga para contratação de dois profissionais que possam atuar no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os postos são para médico – cirurgia de cabeça e pescoço, sendo um vaga para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência (PcD).

VEJA MAIS

A jornada de trabalho para os postos é de 24 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 8.984,81. A seleção dos candidatos será por meio de uma comissão técnica, desenvolvida pela equipe de governança do complexo hospitalar, que observará os seguintes requisitos: diploma de graduação em medicina; registro profissional no Conselho Regional de Medicina; certificado de residência médica em cirurgia de cabeça e pescoço ou título especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. A comissão selecionará os participantes a partir de uma avaliação curricular de títulos e da experiência profissional.

Como se inscrever no processo seletivo

As inscrições para o PSS da EBSERH seguem abertas até às 23h59 desta terça-feira, 21 de junho de 2022, e deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da EBSERH, na seção “Concursos e Seleções'', e envio dos documentos estabelecidos no edital, de forma gratuita.

Seleção EBSERH - UFPA

Inscrições: até 21/06/22

Taxa: gratuita

Salário: R$ 8.984,81

Vagas: 2

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política