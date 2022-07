Aeronáutica abre vagas para oficiais temporários em Belém; veja como se inscrever

A Aeronáutica está com processo seletivo aberto destinado à convocação, incorporação e cadastramento em banco de dados de oficiais para a prestação de serviço em caráter temporário. Belém está entre as cidades que podem ser escolhidas pelos candidatos para lotação. As vagas são para ambos os sexos e os candidatos deverão ter concluído o ensino superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de julho através do site da FAB.

O processo seletivo será composto das seguintes fases: inscrição; validação documental/avaliação curricular; inspeção de saúde/avaliação psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; concentração final e habilitação à incorporação. A avaliação curricular está prevista para ocorrer entre 22 de julho e 11 de agosto ou de 12 de julho a 16 de agosto de 2022, conforme o edital.

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro nato; ser voluntário; não ter completado 41 anos de idade até a data da sua incorporação; possuir os requisitos específicos exigidos para a área profissional pretendida; caso seja ex-militar ou militar da ativa, não ter completado 72 meses, de efetivo serviço, prestado a qualquer uma das Forças Armadas, contínuos ou não, considerada qualquer espécie de Serviço Militar; estar classificado, no mínimo, no "bom comportamento", se praça da ativa; entre outros requisitos presentes nos editais.

Veja aqui quais especialidades estão disponíveis para os cargos ofertados.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).