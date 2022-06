Quatro concursos públicos programados no Pará estão com as organizadoras aprovadas; saiba quais são

Os processos para realização dos concursos públicos para preenchimento de vagas no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) tiveram mais um avanço nos últimos dias com a aprovação das empresas que deverão ficar responsáveis pela organização dos certames. Juntos, esses quatro concursos vão ofertar 611 vagas para contratação imediata em cargos de níveis médio e superior.

Na última segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado as empresas classificadas no processo licitatório que visa a escolha da banca organizadora dos concursos. O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (CETAP) venceu as licitações referentes aos concursos do Igerprev, HOL e FSCMP. Já a Consultoria e Planejamento em Administração Pública Eireli (CONSULPLAN) foi a vencedora do procedimento referente ao FHCGV.

Até esta sexta-feira (1), é possível recorrer da decisão, declarada pela Comissão Especial de Licitação.

Serão ofertadas 121 para o Hospital Ophir Loyola, 219 para o Hospital Gaspar Vianna; 250 para a Fundação Santa Casa e 21 para o Instituto de Gestão Previdência, além do cadastro de reserva.

Após a homologação, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) assinará os contratos e instituirá as comissões de concursos.