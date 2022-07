Corpo de Bombeiros Militar do Pará convoca candidatos para avaliação psicológica

Dos 35 mil candidatos inscritos no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, apenas 23 mil participantes realizaram os testes de conhecimentos, de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Redenção, Itaituba, Marabá e Santarém. Na atual fase de andamento, a corporação está convocando os aprovados na primeira fase para a realização de avaliação psicológica.

O exame acontecerá na cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição e será composto por testes coletivos de personalidade, inteligência e habilidades específicas, aplicado no dia 10 de julho, no período da manhã, e entrevista individual, que acontecerá entre os dias 11 e 17 de julho.

VEJA MAIS

Os locais dos exames serão disponibilizados no site do Instituto AOCP, a partir das 15h desta segunda-feira (4). O candidato que não se apresentar nas datas e horários estabelecidos, serão eliminados. O certame oferta 405 vagas, sendo 364 para homens e 41 para mulheres, para o cargo de praça, com salário de R$ 3.960, previsto no edital.

As próximas fases da seleção são:

exame de avaliação de saúde;

teste de avaliação física;

e investigação de antecedentes pessoais.

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política