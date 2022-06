Equipamento de ressonância desarma policial em plena ação; vídeo

Um vídeo que mostra a arma de um policial grudada em um aparelho de ressonância magnética voltou a circular, mas é de 2015. O fato curioso aconteceu no Brasil, em Florianópolis (SC). Os bombeiros tiveram que ser chamados para arrancar o metal preso no equipamento usado para gerar imagens do corpo a partir de um forte ímã.

VEJA MAIS

Segundo matéria do G1 da época, o policial estava fazendo uma abordagem dentro da clínica e acabou tendo a arma sugada da mão dele, lembrando o personagem Magneto do X-men.

Bombeiros foram chamados e fizeram um “cabo de força” contra o equipamento de ressonância e conseguiram retirar a arma.