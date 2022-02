Concurso Corpo de Bombeiros: saiba o salário, banca organizadora e requisitos

Em janeiro deste ano, foi anunciado pela titular da Secretaria de Estado de Administração, Hana Ghassan, que 13 concursos públicos em órgãos estaduais do Pará estão previstos para 2022. Entre eles, um dos mais procurados é o Corpo de Bombeiros, que prevê o preenchimento de 405 vagas para o cargo de praça, o qual os interessados devem seguir rigorosamente 5 etapas para conseguirem a aprovação. Pensando nisso, a equipe do OLiberal.com listou os principais requisitos, banca organizadora e salário do concurso. Confira.



Qual será a banca organizadora do concurso do Corpo de Bombeiros?

Segundo publicado no Diário Oficial do Pará, a banca vencedora do procedimento licitatório para o novo concurso do Corpo de Bombeiros é o Instituto AOCP. Cinco empresas participavam do processo:

Consulplan; Objetiva Concursos; Instituto AOCP; CETAP; IADES.

Quanto vai custar a taxa de inscrição para o concurso do Corpo de Bombeiros?

A taxa de inscrição será de R$ 103,65.

Quantas etapas têm no concurso do Corpo de Bombeiros?

O concurso é composto por cinco etapas, que devem ser seguidas rigorosamente. Confira:

1ª Etapa – Exame de Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas) e entrevista individual; 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório; 4ª Etapa – Exame de Avaliação de Aptidão Física, de caráter eliminatório; 5ª Etapa – Investigação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

Exercícios solicitados na Avaliação de Aptidão Física. (Reprodução)

Quando sai o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros?

Ainda não se sabe ao certo quando o edital será lançado, já que a previsão era que, se tudo ocorresse bem, seria divulgado no segundo semestre de 2021.

Quais são os requisitos do concurso do Corpo de Bombeiros?

De acordo com o último edital do concurso, os principais requisitos são:

Ter idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação e máxima de 27 anos na data de inscrição no concurso público; Ter concluído o ensino médio ou equivalente, até a data de matrícula no Curso de Formação; Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias “A” e “B”, no ato da incorporação; Ter altura mínima de 1,65m, se for do sexo masculino, e 1,60m se for do sexo feminino.

Qual é salário do concurso do Corpo de Bombeiros?

O salário inicial para o cargo de soldado combatente é de R$ 3.960,00

Quantas vagas serão ofertadas no concurso do Corpo de Bombeiros?

Conforme o Termo de Referência, 405 vagas serão ofertadas para soldados de nível médio.

